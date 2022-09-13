Про це йдеться у відео на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.

"Був бій, дві години був затиснутий у "коридорі" зі своїм відділенням. Але за дві години ми їх зробили", – розповів десантник 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.

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"Вони чинили спротив, але проти наших це було марно, не народилися ще такі", - згадує один з українських захисників.

"Кидали техніку, добивали своїх поранених й розбігалися лісами. Коли ми підірвали "урал" з БК, то бахнуло так, що яма була завглибшки два метри й завширшки п'ять метрів. Знищили два танки, ще один забрали як трофей", – розповідають воїни.

За словами українців, окупанти тікали як миші.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.

13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.