"Тікали, як миші". Українські десантники розповіли про звільнення Ізюма від росіян
Десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України розповіли, як звільняли Харківщину, зокрема місто Ізюм
Про це йдеться у відео на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ.
"Був бій, дві години був затиснутий у "коридорі" зі своїм відділенням. Але за дві години ми їх зробили", – розповів десантник 25-ї окремої повітряно-десантної бригади.
Читайте також: Україна і США готували зовсім інший контрнаступ. Плани різко змінилися, - The New York Times
"Вони чинили спротив, але проти наших це було марно, не народилися ще такі", - згадує один з українських захисників.
"Кидали техніку, добивали своїх поранених й розбігалися лісами. Коли ми підірвали "урал" з БК, то бахнуло так, що яма була завглибшки два метри й завширшки п'ять метрів. Знищили два танки, ще один забрали як трофей", – розповідають воїни.
За словами українців, окупанти тікали як миші.
- Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр 13 вересня повідомила, що площа деокупованих територій Харківської області насправді майже вдвічі більша за озвучену раніше.
- 13 вересня стало відомо, що ЗСУ на Харківщині за тиждень звільнили понад 300 населених пунктів, операція з деокупації триває.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.77
Купівля 39.77Продаж 40.66
-
EUR
Купівля 39.72Продаж 40.9
- Актуальне
- Важливе