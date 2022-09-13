Про це повідомляє The New York Times з посиланням на анонімні джерела серед американських військових.

Робота почалася незабаром після того, як президент України Володимир Зеленський наказав своїм генералам, що він хоче зробити різкий крок, щоб продемонструвати, що його країна може дати відсіч російському вторгненню. За його наказом українські військові розробили план широкого наступу на Півдні, щоб повернути Херсон і відрізати Маріуполь від російських військ на сході, — пише газета.

Українські генерали та американські чиновники вважали, що така широкомасштабна атака призведе до величезних втрат і не зможе швидко повернути великі території.

Критичний момент цього літа стався під час військової гри з представниками США та України, метою якої було перевірити успіх широкого наступу на Півдні. Навчання показали, що такий наступ не вдасться.

Тоді, стверджують американські джерела, експерти запропонували Зеленському інший варіант.