У Житомирі невідомі розмістили на опорах ліній електропередач гомофобний плакат, - Денісова
У Житомирі невідомі особи розмістили на опорах ліній електропередач повідомлення гомофобного змісту із закликами до вчинення злочинів на ґрунті нетерпимості за ознаками сексуальної орієнтації
Про це повідомила Уповноважений ВРУ з прав людини Людмила Денісова у Facebook.
Уповноважений з прав людини засудила гомофобний плакат, що з’явився в Житомирі.
"Звернулася до керівництва Національної поліції України та Житомирського міського голови щодо перевірки вищезазначеного факту та внесення відомостей до ЄРДР. Наголошую на неухильному дотриманні та виконанні законодавства", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, статті 24 та 68 Конституції України, статті 7 Загальної декларації прав людини, статті 14 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і Протоколу № 12 до цієї Конвенції, які забороняють дискримінацію за будь-якою ознакою, а також передбачають обов’язок держави вживати всіх можливих заходів для запобігання та протидії цьому явищу.
"Забезпечення рівності прав і свобод представників ЛГБТІ-спільноти як однієї з найбільш вразливих категорій громадян перебуває на моєму постійному контролі", - написала Денісова.
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