У Житомирі окупанти завдали авіаудару по гуртожитку: одна людина загинула та ще дві зазнали травм

Про це повідомила ДСНС.



Росіяни завдали авіаудару по гуртожитку о 20:10 8 березня. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт у приміщенні знайшли одного загиблого та врятували двох травмованих людей.



На місці події залучили 4 одиниці техніки та 23 співробітників ДСНС.



Згодом на території гуртожитку виникла пожежа. Станом на 10:19 9 березня рятувальники продовжували гасити окремі її осередки на 2 і 3 поверхах будівлі. Співробітники ДСНС допомагають мешканцям гуртожитку евакуювати речі зі вцілілих приміщень.



На місці події працюють 5 одиниць техніки та 34 рятувальники.

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