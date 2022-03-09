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Головна війна з Росією У Житомирі окупанти завдали авіаудару по гуртожитку: одна людина загинула та ще дві зазнали травм

У Житомирі окупанти завдали авіаудару по гуртожитку: одна людина загинула та ще дві зазнали травм

9 березня, 2022 середа
10:38
війна з Росією Житомир

8 березня в Житомирі внаслідок авіаудару військ РФ по гуртожитку спалахнула пожежа, одна людина загинула, ще дві травмувалися

Про це повідомила ДСНС.

Росіяни завдали авіаудару по гуртожитку о 20:10 8 березня. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт у приміщенні знайшли одного загиблого та врятували двох травмованих людей.

На місці події залучили 4 одиниці техніки та 23 співробітників ДСНС.

Згодом на території гуртожитку виникла пожежа. Станом на 10:19 9 березня рятувальники продовжували гасити окремі її осередки на 2 і 3 поверхах будівлі. Співробітники ДСНС допомагають мешканцям гуртожитку евакуювати речі зі вцілілих приміщень.

На місці події працюють 5 одиниць техніки та 34 рятувальники.

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Новини
Житомир
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ДСНС
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