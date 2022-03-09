У Житомирі окупанти завдали авіаудару по гуртожитку: одна людина загинула та ще дві зазнали травм
8 березня в Житомирі внаслідок авіаудару військ РФ по гуртожитку спалахнула пожежа, одна людина загинула, ще дві травмувалися
Про це повідомила ДСНС.
Росіяни завдали авіаудару по гуртожитку о 20:10 8 березня. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт у приміщенні знайшли одного загиблого та врятували двох травмованих людей.
На місці події залучили 4 одиниці техніки та 23 співробітників ДСНС.
Згодом на території гуртожитку виникла пожежа. Станом на 10:19 9 березня рятувальники продовжували гасити окремі її осередки на 2 і 3 поверхах будівлі. Співробітники ДСНС допомагають мешканцям гуртожитку евакуювати речі зі вцілілих приміщень.
На місці події працюють 5 одиниць техніки та 34 рятувальники.
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