У Житомирі повідомили про підозру офіцеру, який побив строковика
Офіцеру, який побив строковика в Житомирі, повідомили про підозру за фактом перевищення службових повноважень. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"За даними слідства, 11 березня 2023 року молодший лейтенант, перебуваючи на посаді командира взводу роти охорони військової частини, застосував до солдата насильство, заподіявши йому легкі тілесні ушкодження. Підозрюваний був незадоволений перебуванням строковика у стані алкогольного сп’яніння та його неналежною поведінкою", - ідеться в повідомленні.
Таким чином, офіцер порушив вимоги Статутів Збройних Сил України та порядок проходження військової служби в умовах воєнного стану, зазначили в ОГП.
Офіцеру повідомлено про підозру за фактом перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
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