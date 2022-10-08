У Житомирі шукають вибухівку в 24 школах одночасно

Про це повідомили в facebook Житомирської Міської Ради.

"Відповідно до встановленого алгоритму дій, чергові по школі залишили приміщення. Повідомлено правоохоронців та надзвичайників. Триває перевірка об’єктів", - йдеться у дописі.

У четвер, 15 вересня, анонім повідомив про замінування усіх шкіл міста Львова.

У понеділок, 3 жовтня, у Луцьку анонім повідомив про замінування декількох шкіл, усіх дітей евакуювали.

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