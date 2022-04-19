Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура.



За даними слідства, священнослужитель публічно закликав до підтримки російського вторгнення в Україну.

Священика звинувачують за ч. 1 ст. 111-1 КК – публічне заперечення здійснення збройної агресії проти України, публічні заклики до підтримання рішень та дій держави-агресора.

Слідством встановлено, що 64-річний настоятель церкви у березні цього року, вдень, під час спілкування на вулиці з місцевими жителями, давав їм "цінні" настанови, як насправді потрібно сприймати широкомасштабне вторгнення російської армії.

Підозрюваний намагався переконати громаду в тому, що влада РФ "прислала війська звільнити українців від нацистів та бандерівців, захистити російськомовне населення братнього народу", повідомляє прокуратура.

Крім того, священик стверджував, що вбивають мирних мешканців та руйнують їхні будинки не російські окупанти, а українські Збройні сили.



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