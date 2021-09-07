У Житомирі вакциновані від COVID-19 отримають квитки у кіно
У Житомирі всі, хто вакцинуються від коронавірусу, можуть безкоштовно отримати квиток у кіно
Про це повідомляє Житомирська міська рада на сторінці.у Фейсбуці.
"Від початку пандемії й до сьогодні бізнес активно допомагає і лікарням, і самій вакцинальній кампанії… Зараз можна буде отримати ще й безкоштовні запрошення у кінотеатр", - зазначив медичний директор Житомирського центру первинної медичної допомоги Олександр Косміна.
Квиток на перегляд фільму в кінотеатр "Україна" розрахований на двох осіб. Такі запрошення вакцинованим надає благодійний фонд.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.65
Купівля 26.65Продаж 26.9
-
EUR
Купівля 31.5Продаж 31.9
- Актуальне
- Важливе