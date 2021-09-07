У Житомирі вакциновані від COVID-19 отримають квитки у кіно

Про це повідомляє Житомирська міська рада на сторінці.у Фейсбуці.



"Від початку пандемії й до сьогодні бізнес активно допомагає і лікарням, і самій вакцинальній кампанії… Зараз можна буде отримати ще й безкоштовні запрошення у кінотеатр", - зазначив медичний директор Житомирського центру первинної медичної допомоги Олександр Косміна.



Квиток на перегляд фільму в кінотеатр "Україна" розрахований на двох осіб. Такі запрошення вакцинованим надає благодійний фонд.

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