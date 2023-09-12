У Житомирі жінка знайшла арсенал зброї з Другої світової війни, коли копала картоплю на городі

Про це повідомляє поліція Житомирської області.

Зазначається, що правоохоронці встановили, що неподалік від житлового будинку, на відстані близько 15 метрів, у землі схоронені боєприпаси. Серед знайденого були 82 мінометні міни 82 калібру, 3 протитанкові міни та 8 гранат.

Фото: Поліція Житомирщини

Поліціянти огородили небезпечну територію, вибухотехніки вилучили та знищили знахідку.

Правоохоронці зазначають, що жінка, виявивши такі предмети, вчинила правильно: самостійно не діставала їх та викликала екстерні служби.

Водночас у поліцію нагадують: у разі виявлення підозрілих невідомих предметів інформувати поліцію чи рятувальників (тел. 101 або 102).

Фото: Поліція Житомирщини

"Дорослим та дітям важливо пам’ятати, що у разі виявлення підозрілих предметів, зброї та боєприпасів ні в якому разі не можна їх рухати, переносити, розбирати, розбивати, нагрівати тощо, адже вони несуть потенційну небезпеку вам та оточенню. Тим більше не можна приносити такі речі додому. Позначте місце знахідки гілкою, яскравою тканиною, іншим доступним способом та попередьте інших людей про небезпеку. Про виявлення таких предметів або речовин повідомте у спеціальні служби", - пояснили у поліції