У жовтні розмір середньої зарплати в Україні впав майже на 200 грн

Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Еспресо.TV.

У жовтні 2021 року середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій в Україні становила 14 045 тис. грн. Порівняно з вереснем 2021 року вона впала на 194 грн.

"Порівняно з вереснем середня заробітна плата зменшилася на 1,4%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2020р.) збільшилася на 15,4%", - повідомляє Держстат.

У службі статистики зазначають, що така цифра у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6 тис. грн).



Найвищу зарплату за жовтень отримали у таких сферах:

"виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів" (25 597 грн);

"інформація та телекомунікації" (25 196 грн);

"фінансова та страхова діяльність" (23 642 грн).

Найнижча зарплата - у сфері тимчасового розміщування й організації харчування - 8 852 грн.





За даними держстату по регіонах середня зарплата коливається від 10 тис. грн до 14 тис. грн. Найвищу отримують у місті Києві - 20 481 тис. грн.