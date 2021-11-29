У жовтні розмір середньої зарплати в Україні впав майже на 200 грн
У жовтні 2021 року розмір середньої заробітної плати в Україні становив 14 045 тис. грн, що майже на 200 грн менше за попередній місяць
Такі дані оприлюднила Державна служба статистики, передає Еспресо.TV.
У жовтні 2021 року середня зарплата штатного працівника підприємств, установ та організацій в Україні становила 14 045 тис. грн. Порівняно з вереснем 2021 року вона впала на 194 грн.
"Порівняно з вереснем середня заробітна плата зменшилася на 1,4%, а за останні 12 місяців (відносно жовтня 2020р.) збільшилася на 15,4%", - повідомляє Держстат.
У службі статистики зазначають, що така цифра у 2,3 рази вище рівня мінімальної заробітної плати (6 тис. грн).
Найвищу зарплату за жовтень отримали у таких сферах:
- "виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів" (25 597 грн);
- "інформація та телекомунікації" (25 196 грн);
- "фінансова та страхова діяльність" (23 642 грн).
Найнижча зарплата - у сфері тимчасового розміщування й організації харчування - 8 852 грн.
За даними держстату по регіонах середня зарплата коливається від 10 тис. грн до 14 тис. грн. Найвищу отримують у місті Києві - 20 481 тис. грн.
- Як повідомлялося раніше, підвищення мінімальної зарплати до 6,5 тис. грн відклали на кінець 2021 року.
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