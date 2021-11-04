У зірки документального серіалу Tiger King Джо Екзотіка діагностували рак, він просить про дострокове звільнення з в'язниці
Головний герой документального серіалу Tiger King виробництва Netflix Джо Екзотік, який утримував зоопарк із тиграми, просить випустити його з в'язниці у зв'язку з виявленням у нього онкозахворювання
Про це повідомляє BBC.
Джо Екзотік заявив, що у нього діагностували рак простати в агресивній формі та попросив достроково звільнити його з ув'язнення.
Він також написав листа, в якому назвав своє засудження несправедливим і заявив, що хоче "провести залишки днів зі своїми близькими".
"Я не хочу, щоб мене жаліли", - написав Джо Екзотік.
Адвокат Джо Екзотіка підтвердив діагноз і заявив, що "процес правосуддя в Америці дуже повільний" та необхідно пришвидшити повторне слухання щодо вироку.
Наразі Джо Екзотік відбуває 22-річне ув'язнення за звинуваченнями у замовленні вбивства та жорстокому поводженні з тваринами.
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