Про це інформує Суспільне з посиланням на дані голови Золочівської ТГ Віктора Коваленка.

Зазначається, що пошукова-рятувальна операція здійснювалася за участі поліції, волонтерів та рятувальників. Пошуки закінчили ввечері 22 червня.

Під завалами знайшли тіла трьох загиблих місцевих мешканців, серед яких двоє чоловіків та одна жінка. Чоловікам було 47 та 52 роки. Жінці — 51 рік. Зазначається, що тіла людей діставали близько 11 годин.

Ворожий обстріл відбувся вночі 22 червня близько 00:30. Внаслідок прямого влучання російської ракети зруйновано двоповерховий багатоквартирний будинок.

Також обстріли пошкодили ще одну двоповерхівку та зруйнували гараж.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb