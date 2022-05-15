У зоні ООС окупанти за добу обстріляли 23 населені пункти, а ЗСУ збили два гелікоптери РФ
На Луганщині й Донеччині 15 травня ЗСУ відбили 17 атак, збили два гелікоптери, а росіяни обстріляли 32 житлові будинки у 23 населених пунктах
Про це повідомила прессулжба штабу ООС у фейсбуці.
У зоні ООС росіяни застосовують бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.
"Окупанти обстріляли 23 населені пункти в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 32 житлові будинки. Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 17 атак ворога. Ще на 2 локаціях тривають бої", - наголосили в ЗСУ
Упродовж 15 травня українські військові знищили:
- 3 танки;
- 1 артилерійську систему;
- 6 одиниць бойової броньованої техніки;
- 1 ворожий автомобіль.
Підрозділи ППО збили два російські гелікоптери Ка-52 та Мі-28 і п'ять безпілотників "Орлан-10".
"Загалом за тиждень, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил відбили 93 ворожих атаки. Знищили один зенітний ракетний комплекс, 58 танків, 26 артилерійських систем (з них 1 реактивна система залпового вогню), 98 одиниць бойової броньованої техніки, 7 одиниць спеціальної інженерної, 33 одиниці автомобільної техніки ворога та одну зенітну установку. Підрозділами ППО збито 4 гелікоптери та 27 безпілотних літальних апарати окупантів", - зауважили в штабі ООС.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
31.44
Купівля 31.44Продаж 32.04
-
EUR
Купівля 32.6Продаж 33.29
- Актуальне
- Важливе