У ЗСУ назвали щоденні втрати ворога на Бахмутському напрямку
Російські війська щодня втрачають на Бахмутському напрямку понад 50 осіб, стільки ж окупантів отримують поранення
Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в етері телемарафону.
"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими й стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.
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Зокрема він зазначив, що ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, але контрольованою. За словами Сергія Череватого, окупанти не зможуть оточити українські війська у Бахмуті, оскільки ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки ворога.
Водночас він зазначив, що росіяни намагаються змінювати тактику бою на Бахмутському напрямку. Зокрема, найманці формують невеликі групи, щоб проникнути на українські позиції.
- 3 грудня стало відомо, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках ворог продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань.
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