У ЗСУ назвали щоденні втрати ворога на Бахмутському напрямку

Про це заявив речник Східного угруповання військ Сергія Череватого в етері телемарафону.

"Тут можна приблизно сказати по динаміці, округлити, звичайно. В районі від 50 до 100 людей вони можуть втратити тільки на Бахмутському напрямку. Це тільки вбитими й стільки ж пораненими залежно від доби", - заявив речник.

Читайте в новині: Битва за Бахмут може змінити хід цієї війни, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов

Зокрема він зазначив, що ситуація на цій ділянці фронту залишається напруженою, але контрольованою. За словами Сергія Череватого, окупанти не зможуть оточити українські війська у Бахмуті, оскільки ЗСУ тримають оборону та відбивають атаки ворога.

Водночас він зазначив, що росіяни намагаються змінювати тактику бою на Бахмутському напрямку. Зокрема, найманці формують невеликі групи, щоб проникнути на українські позиції.

3 грудня стало відомо, що на Авдіївському і Бахмутському напрямках ворог продовжує вести наступ та активно застосовує авіацію для підтримки наземних угруповань.