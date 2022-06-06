У ЗСУ підтвердили ліквідацію російського генерала Кутузова на Сході України

Про це передає у фейсбук Стратком ЗСУ.

Зазначається, що Кутузов командував армійським корпусом "ДНР".

"Ексклюзив. Зустрічати. Командувач 1 армійським корпусом генерал-майор Роман Кутузов офіційно денацифікований і демілітаризований", - йдеться в повідомленні.

5 червня з'явилась інформація, що під час бойового зіткнення на Сході України військовослужбовцями ЗСУ знищено генерал-майора армії країни-агресора Романа Володимировича Кутузова (позивний "Туман"). Згодом офіцер ЗСУ та громадський діяч Мирослав Гай розповів, яким чином захисники України знищили російського генерал-майора.

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