Про це інформує Military Media Center.

9 квітня командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав найгарячіші ділянки фронту на Бахмутському напрямку.

Військовий зустрівся бійцями бригад Сухопутних військ, Десантно-Штурмових військ, Територіальної оборони, які протистоять наступу ворога. Також командир відзначив українських воїнів нагородами, подарунками та преміями.

"Наші мужні воїни своїми діями виснажили вагнерівців, тому ворог змушений зараз залучати до боїв за Бахмут спецпризначенців та десантно-штурмові підрозділи. Бої мають жорсткий характер з обох боків", - сказав Сирський.

Командувач Східного угруповання військ наголосив про зміну поведінки ворога на полі бою.

"Ворог перейшов до так званої "сирійської" тактики випаленої землі. Знищує будівлі та позиції ударами авіації та вогнем артилерії. Оборона Бахмута триває. Ситуація складна, але контрольована", - додав Сирський.