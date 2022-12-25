У ЗСУ привітали Санта Клауса, який "пролетів" над Україною
У ЗСУ відреагували на гумористичну інформацію, що над Україною пролетів Санта Клаус
Про це повідомляє Еспресо.TV з посиланням на офіційний телеграм-канал Повітряних Сил ЗСУ.
Ввечері 24 грудня на сайті Flightradar24 з'явилась жартівливо-святкова інформація, що над Україною пролетів Санта Клаус.
За різдвяним польотом слідкують десятки тисяч людей. Не оминули увагою Санта Клауса і в ЗСУ.
"Повітряні Сили вітають Santa1 у повітряному просторі України та гарантують безпечний політ!", - йдеться у повідомленні.
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