Відео з Янушевичем опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Янушевич зазначив, що наразі працює LTE від Київстар біля будівлі обласної держадміністрації в центрі міста. Він також сказав, що відеозвернення опубліковане саме завдяки відновленому зв'язку.

"Скидаю вам це відео через LTE", - додав Янушевич.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.

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