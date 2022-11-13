У звільненому Херсоні відновили мобільний зв'язок
Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що у центрі деокупованого Херсона відновили мобільний зв'язок, першим відновив діяльність Київстар
Відео з Янушевичем опублікував заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.
Янушевич зазначив, що наразі працює LTE від Київстар біля будівлі обласної держадміністрації в центрі міста. Він також сказав, що відеозвернення опубліковане саме завдяки відновленому зв'язку.
"Скидаю вам це відео через LTE", - додав Янушевич.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед втечею російські окупанти знищили у Херсоні всю критичну інфраструктуру.
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