УАФ дозволила грати матчі УПЛ у Кривому Розі. У Дніпрі та Харкові - заборонено

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У вівторок, 28 лютого, виконавчий комітет УАФ затвердив оновлений список стадіонів, на яких дозволено проведення матчів УПЛ, відповідно до вимог додаткових заходів безпеки в умовах воєнного стану.

Навесні матчі УПЛ зіграють у Києві, Львові, Полтаві, Одесі, Ужгороді, Тернополі, Кривому Розі, Рівному, Олександрії, Минаї, Петровому та Ковалівці.

Повний список стадіонів команд УПЛ, на яких дозволено проведення матчів в умовах воєнного стану:

• НСК "Олімпійський" (Київ);

• "Арена Львів" (Львів);

• "Ворскла" ім. О. Бутовського (Полтава);

• "Чорноморець" (Одеса);

• "Авангард" (Ужгород);

• "Динамо" ім. В.Лобановського (Київ);

• "Колос" (Ковалівка, Київщина);

• КСК "Ніка" (Олександрія, Кіровоградщина);

• "НТК ім. В.Баннікова" (Київ);

• "Оболонь Арена" (Київ);

• "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича" (Тернопіль);

• "Україна" (Львів);

• "Гірник" (Кривий Ріг);

• "Інгулець" (Петрове, Кіровоградщина);

• "Минай-Арена" (Минай, Закарпатська обл.);

• "Скіф" (Львів);

• "Авангард" (Рівне).

У списку також присутня арена "Зірка" ім. С.Березкіна у Кропивницькому. Проте на цьому стадіоні матчі УПЛ можливі лише за умови надання всіх документів, передбачених Додатковими заходами безпеки для організації та проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану.