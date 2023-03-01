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УАФ дозволила грати матчі УПЛ у Кривому Розі. У Дніпрі та Харкові - заборонено

1 березня, 2023 середа
00:46
Спорт Київ, НСК Олімпійський

Навесні матчі Української Прем'єр-ліги будуть зіграні у Кривому Розі

Про це повідомляє Українська асоціація футболу.

У вівторок, 28 лютого, виконавчий комітет УАФ затвердив оновлений список стадіонів, на яких дозволено проведення матчів УПЛ, відповідно до вимог додаткових заходів безпеки в умовах воєнного стану.

Навесні матчі УПЛ зіграють у Києві, Львові, Полтаві, Одесі, Ужгороді, Тернополі, Кривому Розі, Рівному, Олександрії, Минаї, Петровому та Ковалівці.

Повний список стадіонів команд УПЛ, на яких дозволено проведення матчів в умовах воєнного стану:

• НСК "Олімпійський" (Київ);
• "Арена Львів" (Львів);
• "Ворскла" ім. О. Бутовського (Полтава);
• "Чорноморець" (Одеса);
• "Авангард" (Ужгород);
• "Динамо" ім. В.Лобановського (Київ);
• "Колос" (Ковалівка, Київщина);
• КСК "Ніка" (Олександрія, Кіровоградщина);
• "НТК ім. В.Баннікова" (Київ);
• "Оболонь Арена" (Київ);
• "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича" (Тернопіль);
• "Україна" (Львів);
• "Гірник" (Кривий Ріг);
• "Інгулець" (Петрове, Кіровоградщина);
• "Минай-Арена" (Минай, Закарпатська обл.);
• "Скіф" (Львів);
• "Авангард" (Рівне).

У списку також присутня арена "Зірка" ім. С.Березкіна у Кропивницькому. Проте на цьому стадіоні матчі УПЛ можливі лише за умови надання всіх документів, передбачених Додатковими заходами безпеки для організації та проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану.

Україна
футбол
УПЛ
чемпіонат України
війна з Росією
Воєнний стан
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