УАФ дозволила грати матчі УПЛ у Кривому Розі. У Дніпрі та Харкові - заборонено
Навесні матчі Української Прем'єр-ліги будуть зіграні у Кривому Розі
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
У вівторок, 28 лютого, виконавчий комітет УАФ затвердив оновлений список стадіонів, на яких дозволено проведення матчів УПЛ, відповідно до вимог додаткових заходів безпеки в умовах воєнного стану.
Навесні матчі УПЛ зіграють у Києві, Львові, Полтаві, Одесі, Ужгороді, Тернополі, Кривому Розі, Рівному, Олександрії, Минаї, Петровому та Ковалівці.
Повний список стадіонів команд УПЛ, на яких дозволено проведення матчів в умовах воєнного стану:
• НСК "Олімпійський" (Київ);
• "Арена Львів" (Львів);
• "Ворскла" ім. О. Бутовського (Полтава);
• "Чорноморець" (Одеса);
• "Авангард" (Ужгород);
• "Динамо" ім. В.Лобановського (Київ);
• "Колос" (Ковалівка, Київщина);
• КСК "Ніка" (Олександрія, Кіровоградщина);
• "НТК ім. В.Баннікова" (Київ);
• "Оболонь Арена" (Київ);
• "Тернопільський міський стадіон ім. Р.Шухевича" (Тернопіль);
• "Україна" (Львів);
• "Гірник" (Кривий Ріг);
• "Інгулець" (Петрове, Кіровоградщина);
• "Минай-Арена" (Минай, Закарпатська обл.);
• "Скіф" (Львів);
• "Авангард" (Рівне).
У списку також присутня арена "Зірка" ім. С.Березкіна у Кропивницькому. Проте на цьому стадіоні матчі УПЛ можливі лише за умови надання всіх документів, передбачених Додатковими заходами безпеки для організації та проведення футбольних матчів в умовах воєнного стану.
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