УАФ вимагає від УЄФА та ФІФА заборонити Боснії і Герцеговині грати з Росією
Українська асоціація футболу вимагає від УЄФА та ФІФА не допустити проведення товариського матчу між збірними Росії та Боснії і Герцеговини
Про це повідомляє Українська асоціація футболу.
УАФ звернулася до УЄФА (Союзу європейських футбольних асоціацій) та ФІФА (Міжнародної федерації футбольних асоціацій) з вимогою не допустити проведення товариського матчу Росія - Боснія і Герцеговина, який має відбутися 19 листопада в Санкт-Петербурзі.
Також УАФ надіслала листа Федерації футболу Боснії і Герцеговини, в якому пояснила неприпустимість проведення такої гри.
"Нагадуємо, що через воєнну агресію Росії проти України всі російські команди були відсторонені від участі у всіх міжнародних офіційних змаганнях ФІФА та УЄФА. У такій ситуації рішення Асоціації футболу Боснії і Герцеговини виглядає так, ніби воно спрямоване на підтримку дій і вчинків російського уряду в Україні щодо продовження війни. Просимо переглянути рішення, яке завдає шкоди іміджу вашої країни та відносинам між нашими асоціаціями", - йдеться в листі УАФ.
Свою останню зустріч Росія провела 18 листопада 2021 року у відборі чемпіонату світу-2022 та програла Хорватії - 0:1.
Після цього росіянам вдалося домовитися про товариський матч з Киргизією, який відбудеться 24 вересня у Бішкеку.
- 9 вересня стало відомо, що збірна Боснії і Герцеговини у Санкт-Петербурзі проведе товариську зустріч з Росією.
- Одразу після цього лідер збірної Боснії і Герцеговини Міралем П'яніч заявив, що виступає проти гри із Росією.
- 10 вересня стало відомо, що збірна Боснії і Герцеговини з футболу погодилася провести товариський матч з командою Росії за 200 тис. євро.
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