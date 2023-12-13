UAFIN.TECH 2023: у Києві відбудеться конференція про переспективи українського фінансового сектору

15 грудня в Києві пройде шоста щорічна конференція UAFIN.TECH 2023, лейтмотивом якої стане переосмислення майбутнього фінансового сектору – reImagine the future

Провідні експерти галузі з України та Європи зберуться, щоб під іншим кутом подивитися на перспективи українського фінтеху та нашої держави в цілому.

Еспресо - інформаційний партнер заходу.

Цьогорічна конференція, організована за підтримки генерального партнера компанії Mastercard, об’єднає міжнародне комʼюніті з більш ніж 10 провідних країн світу й залучить понад 35 топових спікерів галузі, а саме: Маттіаса Левіна – заступника керівника відділу цифрових фінансів DG FISMA, Володимира Мудрого – голову правління ОТП Банк, Шевкі Аджунера – голову наглядової Ради Sense Bank, Сергія Позняка – голову правління Асоціації підприємців-ветеранів АТО, Такеші Кіто – Co-founder & CEO Elevandi Japan, Анну Тігіпко – засновницю та CEO izibank, Сергія Магдича – заступника голови правління ПУМБ, Сергія Фурсу – заступника директора Dragon Capital, Юрія Батхіна — віцепрезидента з розвитку бізнесу Mastercard в Україні й Молдові та інших.

"UAFIN.TECH 2023: reImagine the future стане майданчиком для переосмислення перспектив і можливостей фінансових технологій задля підтримки стабільної роботи фінансового сектору країни. Особливу увагу на конференції приділимо розвитку інновацій в Україні та світі, передусім у фінансовому секторі, їхньому впливу на малий та середній бізнеси. Нові цифрові рішення також актуалізують значення кібербезпеки для інфраструктури цифрових фінансів", — зазначив голова правління УАФІК і організатор конференції UAFIN.TECH Ростислав Дюк.

Захід пройде одночасно в двох форматах — офлайн і онлайн. Програма конференції складається з восьми дискусійних панелей і персональних виступів спікерів:

1. Змінити світ: український банкінг готується до майбутнього

2. Батл року: необанки vs Суперапи

3. Банкінг 2.0: зміни, які вже прийшли

4. Банки у 2030: стартапи, які змінять фінтех назавжди

5. Транзакції за 5 секунд: чи вимруть фізичні картки?

7. Доступ до фінансування: MSB ліцензії та фінансові трюки

8. E-інновації у фінтех: чого чекати від діджиталізації банків

9. Кібервійни: як захистити клієнтів та бізнес від атак?

Захід організовано за підтримки проєкту USAID "Реформування фінансового сектору», а також за підтримки Міжнародної фінансової корпорації (IFC) у співпраці з Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань (SECO) та Фондом ефективного врядування Уряду Великої Британії в Україні (GGF).

Ознайомитися з повною програмою UAFIN.TECH 2023 і придбати квитки на подію можна на офіційному сайті конференції: https://uafin.tech