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OPINION

Убивство помічника Головкома Частякова — це атака на Залужного

Сергій Висоцький
7 листопада, 2023 вiвторок
08:05
Погляд Сергій Висоцький

Помічники у Залужного, яких дуже небагато, це не імідж-відстійники для друзів, кумів та родичів, як заведено в політичних колах

Кожен з помічників Головкома курує від його імені певні напрямки та питання. В тому числі надзвичайно тонкі питання операційних задумів, контактів з партерами тощо.

Не знаю, в чому саме полягав функціонал підступно вбитого пана Геннадія, але вочевидь ворогу він попив багато крові. Це нагле вбивство ще раз доводить, що фронт пролягає всюди…

Особливо "цікаво" виглядають на тлі таких трагічних подій політичні екзерсиси та наскоки окремих діячів в бік військового командування та ЗСУ. Наскоки, причинами яких є видумані самими цими фігурами уявні страхи та ревнощі щодо якоїсь віртуальної конкуренції за суспільну шану. Так, немов шана та повага — це якийсь дефіцитний продукт на кшталт радянської ковбаси, яку не можна роздавати більш ніж в одні руки.

Шановні! Я рідко висловлююсь тут. Але скажу вам одне: ваша чуйка не працює! Приціл ваш збитий. Бо для вас найвища ставка в житті — це нікому, окрім вас, не потрібні мандати, з якими ви носитесь, як бабка з писаною торбою. Ставка військових — це життя. Яке ворог відбирає на фронті й ось так, як життя Геннадія — терактами у тилу.

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Ніхто у війську не думає ні про які вибори. Тільки про перемогу та ціну цієї перемоги. З цими фантомними передвиборчими переймами гасаєте країною тільки ви. Сам пошуткував — сам сміюсь! Сам вигадав — сам злякався.

Зупиніться! Не нацьковуйте штучно українців між собою! Не підривайте хитку єдність!

Хай ця трагедія стане холодним душем вам на голови!

Джерело

Про автора. Сергій Висоцький, журналіст, колишній народний депутат України.

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.

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політика
теракт
військові
Війна з Росією
Валерій Залужний
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