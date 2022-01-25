Учасники акції SaveФОП намагалися прорватися в Раду, між протестувальниками та поліцією сталися сутички
Протестувальники SaveФОП намагалися потрапити до будівлі парламенту, станом на 17:30 учасники акції почали покидати площу переред ВР, рух по вулиці Грушевського відновили
Про це повідомляє з місця подій кореспондент Еспресо.TV.
Станом на 17:30 на площі перед ВР залишається частина протестувальників та правоохоронці, частина людей вже покинула місце події. Рух по вулиці Грушевського відновлений.
- Нагадаємо, раніше на акції SaveФОП під будівлею Ради сталися сутички: поліція затримала перших протестувальників.
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