Учасники акції SaveФОП намагалися прорватися в Раду, між протестувальниками та поліцією сталися сутички

Про це повідомляє з місця подій кореспондент Еспресо.TV.



Станом на 17:30 на площі перед ВР залишається частина протестувальників та правоохоронці, частина людей вже покинула місце події. Рух по вулиці Грушевського відновлений.







Учасники акції SaveФОП спробували потрапити до будівлі Верховної Ради, унаслідок чого відбулися сутички мітингувальників і правоохоронців.



Підприємці сказали, що штурмуватимуть будівлю та дають нардепам 15 хвилин на вихід з неї. Під Верховною Радою перебуває багато поліцейських. Двері до будівлі парламенту зачинили на металеві засуви. Правоохронці застосували сльозогінний газ.







У ході акцій було затримано щонайменше двох її учасників.







Рух обмежили на таких вулицях міста: Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку); Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської). Учасники акції SaveФОП спробували потрапити до будівлі Верховної Ради, унаслідок чого відбулися сутички мітингувальників і правоохоронців.Підприємці сказали, що штурмуватимуть будівлю та дають нардепам 15 хвилин на вихід з неї. Під Верховною Радою перебуває багато поліцейських. Двері до будівлі парламенту зачинили на металеві засуви. Правоохронці застосували сльозогінний газ.У ході акцій було затримано щонайменше двох її учасників. Поліція Києва повідомила, що на двох людей склали адмінпротоколи.Рух обмежили на таких вулицях міста: Михайла Грушевського (від Паркової дороги до Кріпосного провулку); Липській (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської); Садовій (від вулиці Михайла Грушевського до вулиці Інститутської).

Нагадаємо, раніше на акції SaveФОП під будівлею Ради сталися сутички: поліція затримала перших протестувальників.

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