На акції SaveФОП під будівлею Ради сталися сутички: поліція затримала перших протестувальників
Правоохронці почали затримувати учасників акцій протесту SaveФОП 25 січня під будівлею Верховної Ради
Про це пише Укрінформ.
Видання повідомляє, що до 5 людей відвели в автозаки. Потім учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.
Вони тривали недовго й уже закінчилися. Сторони розмовляють між собою.
Раніше в поліції закликали організаторів і учасників акцій протесту не влаштовувати провокацій і дотримуватися мирного формату.
"Сьогодні у центральній частині Києва біля Верховної Ради відбувається акція за масової участі громадян. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками ДСНС несуть службу у посиленому режимі. Задля запобігання правопорушень поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу", - інформувала Нацполіція.
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