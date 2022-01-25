На акції SaveФОП під будівлею Ради сталися сутички: поліція затримала перших протестувальників

Про це пише Укрінформ.



Видання повідомляє, що до 5 людей відвели в автозаки. Потім учасники акції підійшли до машин і між ними та поліцією відбулися сутички.



Вони тривали недовго й уже закінчилися. Сторони розмовляють між собою.



Раніше в поліції закликали організаторів і учасників акцій протесту не влаштовувати провокацій і дотримуватися мирного формату.



"Сьогодні у центральній частині Києва біля Верховної Ради відбувається акція за масової участі громадян. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції спільно з військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками ДСНС несуть службу у посиленому режимі. Задля запобігання правопорушень поліцейські проводять превентивну роботу з учасниками заходу", - інформувала Нацполіція.



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