Учасники бойових дій, їхні діти і переселенці, які навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на засіданні Кабміну.

"Приймаємо постанову, завдяки якій студенти старших курсів університетів та профтехучилищ, що зараз навчаються на контракті, зможуть перейти на бюджет", - наголосив Шмигаль.

Йдеться про дітей загиблих захисників і захисниць України, учасників бойових дій та їхніх дітей, а також внутрішньо переміщених осіб, які переїхали з тимчасово окупованих регіонів і тих, де йдуть активні бойові дії.

"Всі студенти з цих категорій, які були зараховані на контракт до 2021 року включно, зможуть продовжувати навчання за кошти держави. Загалом ми говоримо в цьому році про більш ніж 80 тисяч людей. Цьогоріч держава виділить для відповідного проєкту 363 млн грн.

В умовах складної економічної ситуації переселенців, а також підтримки українців, які захищали та захищають Україну, Уряд вважає цей проєкт правильним і справедливим рішенням", - повідомив Шмигаль.

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