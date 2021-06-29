Учасники Sea Breeze-2021 спокійно ставляться до російського спостереження, - офіцер флоту США

Про це заявив один зі старших офіцерів флоту США, який бере участь у навчаннях Sea Breeze-2021, повідомляє Укрінформ.

«Зрозуміло, що я не маю наміру обговорювати зараз дані розвідки. Що я можу сказати – так, США, наші союзники та наші партнери – ми бачили, що Росія постійно спостерігає за нашими операціями», - сказав капітан Кейл Гант, заступник командувача 65-ї Оперативної групи флоту США.

Він додав, що будь-яка держава має право діяти в Чорному морі, але у міжнародних водах.

Гант окремо наголосив, що навчання Sea Breeze-2021 жодним чином не пов’язані та не призначені для реагування на інцидент, який кілька днів тому відбувся внаслідок дій сил ЧФ РФ стосовно британського есмінця Defender у територіальних водах України.

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