Учасники саміту Ради Європи закликали РФ вивести війська з трьох країн - підсумкова декларація
17 травня лідери 46 країн-членів Ради Європи закликали Росію негайно та без умов вивести свої військові сили з України, Грузії та Молдови
Про це пише Укрінформ з посилання на підсумковий документ саміту Ради Європи в Ісландії "Рейк'явікська декларація – Об'єднані навколо наших цінностей".
Документ зазначає, що лідери країн-членів Ради Європи зустрілися у Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року для об'єднання проти агресії Росії в Україні та визначення майбутніх пріоритетів у роботі.
"Ми солідарні з тими, хто постраждав від агресивної війни Росії проти України та агресії Росії проти Грузії, яку ми засуджуємо найрішучішим чином. Ми колективно закликаємо Російську Федерацію виконати свої міжнародні зобов'язання і негайно вивести свої війська з України, Грузії та Республіки Молдова, повністю і без жодних умов. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку їхнього суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві.
Лідери 46 країн-членів зазначили, що війна РФ проти нашої країни порушила обіцянку "Ніколи знову", на якій було побудований мирний проєкт в Європі після Другої світової війни.
Також на саміті підкреслили рішучість об'єднатися навколо спільних цінностей та протистояти війні, яка є грубим порушенням міжнародного права та нападом на їх демократичні системи.
Довідково. 16-17 травня у столиці Ісландії Рейк'явіку відбувся дводенний саміт Ради Європи, учасники якого розглядають найважливіші глобальні проблеми та питання міжнародних відносин, у тому числі - наслідки збройної агресії Росії проти України та пошуки шляхів до справедливого миру.
Четвертий в історії із часів створення організації у 1949 році. Востаннє лідери збиралися аж 18 років тому.
Саміт об‘єднає навколо України та наших спільних цінностей лідерів 46 країн, серед яких: Олаф Шольц, Ріші Сунак, Еманюель Макрон, Джорджія Мелоні, Анджей Дуда, а також Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель від ЄС.
Українську делегацію очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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