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Учасники саміту Ради Європи закликали РФ вивести війська з трьох країн - підсумкова декларація

17 травня, 2023 середа
20:27
Світ Саміт ЄС, Україна

17 травня лідери 46 країн-членів Ради Європи закликали Росію негайно та без умов вивести свої військові сили з України, Грузії та Молдови

Про це пише Укрінформ з посилання на підсумковий документ саміту Ради Європи в Ісландії "Рейк'явікська декларація – Об'єднані навколо наших цінностей".

Документ зазначає, що лідери країн-членів Ради Європи зустрілися у Рейк'явіку 16-17 травня 2023 року для об'єднання проти агресії Росії в Україні та визначення майбутніх пріоритетів у роботі.

"Ми солідарні з тими, хто постраждав від агресивної війни Росії проти України та агресії Росії проти Грузії, яку ми засуджуємо найрішучішим чином. Ми колективно закликаємо Російську Федерацію виконати свої міжнародні зобов'язання і негайно вивести свої війська з України, Грузії та Республіки Молдова, повністю і без жодних умов. Ми підтверджуємо нашу непохитну підтримку їхнього суверенітету, незалежності та територіальної цілісності в межах їхніх міжнародно визнаних кордонів", – йдеться у заяві.

Лідери 46 країн-членів зазначили, що війна РФ проти нашої країни порушила обіцянку "Ніколи знову", на якій було побудований мирний проєкт в Європі після Другої світової війни.

Також на саміті підкреслили рішучість об'єднатися навколо спільних цінностей та протистояти війні, яка є грубим порушенням міжнародного права та нападом на їх демократичні системи.

Довідково. 16-17 травня у столиці Ісландії Рейк'явіку відбувся дводенний саміт Ради Європи, учасники якого розглядають найважливіші глобальні проблеми та питання міжнародних відносин, у тому числі - наслідки збройної агресії Росії проти України та пошуки шляхів до справедливого миру.

Четвертий в історії із часів створення організації у 1949 році. Востаннє лідери збиралися аж 18 років тому.

Саміт об‘єднає навколо України та наших спільних цінностей лідерів 46 країн, серед яких: Олаф Шольц, Ріші Сунак, Еманюель Макрон, Джорджія Мелоні, Анджей Дуда, а також Урсула фон дер Ляєн та Шарль Мішель від ЄС.

Українську делегацію очолив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

  • Зеленський у зверненні на саміті Ради Європи наголосив на необхідності зміцнення української ППО, зокрема шляхом надання західних винищувачів. Там теж підписали декларацію про створення реєстру збитків для України як перший крок до міжнародного механізму компенсації жертвам агресії РФ. 

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