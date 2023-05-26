Учаснику штурму Капітолія винесли найсуровіший вирок серед усіх фігурантів

Про це інформує BBC.

Зазначено, що чоловіка звинуватили у підбурюванні до змови та інших злочинах. Вирок Стюарту Роудсу є найсуворішим серед покарань для бунтівників, які штурмували законодавчий орган Сполучених Штатів. Водночас прокуратура завила, що Роудс поводився під час заворушень як “генерал на полі бою” і вимагала, аби чоловік провів за ґратами 25 років.

Келлі Меггса, лідера Oath Keepers у Флориді, ув'язнили на 12 років. Роудс під час заворушень перебував поза межами Капітолію, утім координував дії з Меггсом та іншими членами групи, які штурмували будівлю.

Під час судового процесу Роудс назвав себе політичним в'язнем і наполягав на тому, що протестувальники були в опозиції до людей, "які руйнують країну". Суддя відхилив його заяви, зазначивши, що Роудс є "постійною загрозою та небезпекою для країни, для республіки та самої демократії".

Загалом понад 1000 осіб заарештовали у зв’язку з заворушеннями, і більше половини визнали себе винними у злочинах, включно з нападами, крадіжками, звинуваченнями у володінні зброєю, незаконному проникненні та перешкоджанню слідству.