Учені ESA вперше спробують керовано повернути супутник на Землю

Про це інформує Space.

"Те, що ми робимо, є унікальним. Ви не знайдете прикладів подібного до історії космічних польотів. Наскільки нам відомо, це вперше, коли ми зробимо подібний керований повторний вхід в атмосферу", - розповів голова відділу космічного сміття ESA Хольгер Крег.

Супутник Aeolus був запущений 23 серпня 2018 року з космодрому Куру у Французькій Гвіані. Протягом п'яти років він успішно виконував свою місію, надаючи дані метеорологічним центрам Європи та значно покращуючи глобальні прогнози погоди. Він став одним з найефективніших метеорологічних супутників, що коли-небудь були запущені на орбіту.

У липні 2023 року супутник було вимкнено, і з того часу він поступово падає на Землю, прискорюючись, що дає можливість провести кероване повернення в атмосферу.

У понеділок, 24 липня розпочнеться операція з повернення Aeolus. До цього дня супутник має опуститись до 280 км над Землею. Початкові маневри знизять до 250 км, щоб вивести його на еліптичну орбіту навколо планети. Потім буде ще один етап маневрів, який знизить Aeolus до 150 км. Останній маневр здійснять у п’ятницю, 28 липня, спустивши апарат до 100 км над Землею. Протягом п’ятої години після цього останнього маневру відбудеться повернення Aeolus в атмосферу.

Повідомляється, супутник має впасти в Атлантичний океан. Як очікується, лише 20% супутника переживе проходження атмосфери, а 80% згорить у ній. Залишки так і залишаться в океані, діставати їх на поверхню не планується.

Для чого повертати Aeolus

Розробка таких маневрів входу в атмосферу життєво важлива через поступове "перевантаження" простору, що безпосередньо оточує Землю.

"Зараз ми маємо 10 тис. космічних апаратів у космосі, з яких 2000 не працюють. З погляду маси ми говоримо про 11 тис. тонн", - додав Крег.

Крейг зазначив, що приблизно 100 тонн космічного сміття щорічно падає на Землю, а великі об’єкти повертаються в атмосферу Землі близько разу на тиждень. Він зазначив, що кількість космічного сміття зростає, і хоча уламки з орбіти ще не завдали шкоди майну або людям, таке не можна повністю виключити. Кероване повернення Aeolus на Землю має стати основою для майбутніх апаратів з можливістю керованого повернення.