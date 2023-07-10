Китай відправив у космос новий експериментальний супутник
У Китаї 9 липня з космодрому Цзюцюань, що на північному заході країни, запустили у космос новий експериментальний супутник
Про це повідомляє видання Сіньхуа.
Супутник запущений за допомогою ракети-носія Long March-2C о 19:00 за пекінським часом, він вийшов на заплановану орбіту.
Зазначається, що космічний апарат виконуватиме завдання з тестування технологій супутникового інтернету.
Зокрема додається, що цей запуск став 478-ю польотною місією для серії ракет-носіїв Long March.
- 1 липня повідомлялося, що вантажний космічний корабель SpaceX Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю біля узбережжя Джексонвілля (штат Флорида).
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