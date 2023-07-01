Про це повідомляється на сайті NASA.

Зазначається, що корабель приземлився біля узбережжя Джексонвілля (штат Флорида) 30 червня ввечері. Це була 28-ма комерційна місія SpaceX з доставки вантажів на МКС для NASA.

Зазначається, що космічний корабель доставив на Землю приблизно 1632 кг цінних наукових зразків, обладнання та інший вантаж.

Зазначається, що наукове обладнання та зразки, що повертаються з місії, включають крісло GRIP - Спритні маніпуляції в умовах мікрогравітації, яке використовується в неврологічних експериментах GRIP та GRASP, що спонсоруються Європейським космічним агентством (ЄКА).

GRIP вивчає, як мікрогравітація впливає на маніпуляції з предметами, а GRASP дає подальше розуміння того, як центральна нервова система адаптується до мікрогравітаційного середовища.

Експерименти проводилися на космічній станції майже шість років, а фінальні випробування на орбіті були завершені на початку 2023 року.