Вантажний корабель SpaceX Dragon повернувся на Землю з Міжнародної космічної станції
Вантажний космічний корабель SpaceX Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю біля узбережжя Джексонвілля (штат Флорида)
Про це повідомляється на сайті NASA.
Зазначається, що корабель приземлився біля узбережжя Джексонвілля (штат Флорида) 30 червня ввечері. Це була 28-ма комерційна місія SpaceX з доставки вантажів на МКС для NASA.
Зазначається, що космічний корабель доставив на Землю приблизно 1632 кг цінних наукових зразків, обладнання та інший вантаж.
Зазначається, що наукове обладнання та зразки, що повертаються з місії, включають крісло GRIP - Спритні маніпуляції в умовах мікрогравітації, яке використовується в неврологічних експериментах GRIP та GRASP, що спонсоруються Європейським космічним агентством (ЄКА).
GRIP вивчає, як мікрогравітація впливає на маніпуляції з предметами, а GRASP дає подальше розуміння того, як центральна нервова система адаптується до мікрогравітаційного середовища.
Експерименти проводилися на космічній станції майже шість років, а фінальні випробування на орбіті були завершені на початку 2023 року.
- 6 червня вантажна капсула SpaceX Dragon з'єдналась із Міжнародною космічною станцією, аби передати нові доставлення, зокрема сонячні батареї.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.74
Купівля 36.74Продаж 37.46
-
EUR
Купівля 40.28Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе