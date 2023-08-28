Учені провели найбільші за останні 50 років пошуки лохнеського чудовиська: прагнуть надихнути нове покоління мисливців на дослідження

Про це повідомило видання Kyodo.

У суботу та неділю Центр озера Лох-Несс у селі Друмнадрохіт та група "Лох-Несс Експлорейшн" провели наймасштабніші за останні 50 років пошуки Нессі, в яких щодня брали участь близько 100 волонтерів, що спостерігали за озером з поверхні.

Пошуки, до яких також долучилися понад 300 волонтерів, що спостерігали за Лох-Нессом у прямому етері, мали на меті не лише надихнути молоде покоління мисливців за чудовиськами, але й продемонструвати нові технології, що використовуються для дослідження найбільшої водойми Британії довжиною близько 36 кілометрів і глибиною 230 метрів, такі як гідрофони та тепловізійні дрони.

Вперше згадані в оповіді про святого Колумба 565 року, який, очевидно, вигнав водяне чудовисько під час місії з навернення місцевого населення до християнства, історії про чудовисько в шотландському озері Лох-Несс існували як місцева легенда протягом століть.

Однак одного вечора 1933 року менеджер готелю "Друмнадрохіт" Олді Маккей увірвався до бару готелю і розповів, що бачив "китоподібне водяне чудовисько", що й поклало початок сучасній легенді про Нессі, відомій сьогодні в усьому світі.

Дев'яносто років потому в старому готелі "Друмнадрохіт" розмістився Лох-Неський центр - туристичний атракціон, що заглиблюється в усі аспекти феномену Нессі, від міфів до поточних наукових досліджень озера та його таємниць.

Після нового ремонту вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (1,9 мільйона доларів) у січні цього року Центр Лох-Несса звернувся до Алана МакКенни з Loch Ness Exploration з пропозицією провести "Пошуки" - наймасштабніший пошук Нессі з 1972 року.