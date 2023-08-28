Учені провели найбільші за останні 50 років пошуки лохнеського чудовиська: прагнуть надихнути нове покоління мисливців на дослідження
Експедиція з пошуку легендарного Лох-Неського чудовиська, або скорочено "Нессі", що відбулася минулими вихідними, мала на меті не лише розкрити більше таємниць природного середовища озера, але й продовжити традицію дослідження Шотландського нагір'я та надихнути нове покоління мисливців за "Нессі"
Про це повідомило видання Kyodo.
У суботу та неділю Центр озера Лох-Несс у селі Друмнадрохіт та група "Лох-Несс Експлорейшн" провели наймасштабніші за останні 50 років пошуки Нессі, в яких щодня брали участь близько 100 волонтерів, що спостерігали за озером з поверхні.
Пошуки, до яких також долучилися понад 300 волонтерів, що спостерігали за Лох-Нессом у прямому етері, мали на меті не лише надихнути молоде покоління мисливців за чудовиськами, але й продемонструвати нові технології, що використовуються для дослідження найбільшої водойми Британії довжиною близько 36 кілометрів і глибиною 230 метрів, такі як гідрофони та тепловізійні дрони.
Вперше згадані в оповіді про святого Колумба 565 року, який, очевидно, вигнав водяне чудовисько під час місії з навернення місцевого населення до християнства, історії про чудовисько в шотландському озері Лох-Несс існували як місцева легенда протягом століть.
Однак одного вечора 1933 року менеджер готелю "Друмнадрохіт" Олді Маккей увірвався до бару готелю і розповів, що бачив "китоподібне водяне чудовисько", що й поклало початок сучасній легенді про Нессі, відомій сьогодні в усьому світі.
Дев'яносто років потому в старому готелі "Друмнадрохіт" розмістився Лох-Неський центр - туристичний атракціон, що заглиблюється в усі аспекти феномену Нессі, від міфів до поточних наукових досліджень озера та його таємниць.
Після нового ремонту вартістю 1,5 мільйона фунтів стерлінгів (1,9 мільйона доларів) у січні цього року Центр Лох-Несса звернувся до Алана МакКенни з Loch Ness Exploration з пропозицією провести "Пошуки" - наймасштабніший пошук Нессі з 1972 року.
- 13 липня повідомлялося, що на історичному аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку буде продано плезіозавра, який існував 190 мільйонів років тому. Цю рептилію вважають прообразом чудовиська озера Лох-Несс.
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