Про це повідомили у Sotheby’s.

Компанія Sotheby's оголосила про незвичайний предмет під назвою "Нессі", що є добре збереженою морською рептилією.

На аукціоні, який пройде 26 липня, ця позиція оцінюватиметься вартістю від 600 000 до 800 000 доларів. Слід зауважити, що саме ця рептилія вважається прототипом чудовиська шотландського озера Лох-Несс.

"Хорус", плезіозавр "Нессі" та багато іншого можна буде побачити під час безплатної виставки у галереях Sotheby's на Йорк-авеню з 20 липня.