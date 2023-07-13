На аукціон у Нью-Йорку виставили рештки доісторичної морської рептилії
На історичному аукціоні Sotheby’s у Нью-Йорку буде продано плезіозавра, який існував 190 мільйонів років тому. Цю рептилію вважають прообразом чудовиська озера Лох-Несс
Про це повідомили у Sotheby’s.
Компанія Sotheby's оголосила про незвичайний предмет під назвою "Нессі", що є добре збереженою морською рептилією.
На аукціоні, який пройде 26 липня, ця позиція оцінюватиметься вартістю від 600 000 до 800 000 доларів. Слід зауважити, що саме ця рептилія вважається прототипом чудовиська шотландського озера Лох-Несс.
"Хорус", плезіозавр "Нессі" та багато іншого можна буде побачити під час безплатної виставки у галереях Sotheby's на Йорк-авеню з 20 липня.
- Також 10 липня стало відомо, що деякі книги з колекційної бібліотеки барабанщика The Rolling Stones Чарлі Воттса через два роки після його смерті виставлять на аукціон.
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