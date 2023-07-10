Колекцію книг барабанщика The Rolling Stones виставили на аукціон
Деякі книги з колекційної бібліотеки барабанщика The Rolling Stones Чарлі Воттса через два роки після його смерті виставлять на аукціон
Про це повідомляє BBC.
Зазначається. що бібліотека учасника музичного гурту "The Rolling Stones" містила десятки рідкісних видань, у тому числі підписані перші видання "Великого Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда та "Собака Баскервілів" Артура Конан Дойля.
Через два роки після смерті Чарлі Воттса деякі книги з його колекції будуть виставлені на аукціон. Крім цього, для продажу будуть доступні джазові сувеніри барабанщика.
Подію проведе широко відомий у світі аукціон предметів мистецтва й розкоші Christie's. Продаж речей, що належали Чарлі Воттсу, відбудеться 28-29 вересня у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.
Також зазначається, що поки на аукціоні лідирує підписана копія Гетсбі з орієнтовною ціною понад 250 тисяч доларів.
У продажу є пробна копія роману Евелін Во "Повернення до Брайдсхеда", яку автор надіслав друзям для коментарів у 1944 році. Пізніше Во вніс кілька змін у роман, зокрема переписав кінцівку та змінив деякі назви. Перше видання пригод Шерлока Холмса "Собака Баскервілів" підписане коментарем: "Я прогулювався по Дартмуру, перш ніж написати цю книгу".
Інші речі, які будуть представлені на аукціоні, включають рідкісні та перші видання книг Агати Крісті, П. Г. Вудхауса та Джеймса Джойса.
- 24 черпня 2021 року барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс помер у віці 80 років у лондонській лікарні в оточенні родини.
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