Колекцію книг барабанщика The Rolling Stones виставили на аукціон

Про це повідомляє BBC.

Зазначається. що бібліотека учасника музичного гурту "The Rolling Stones" містила десятки рідкісних видань, у тому числі підписані перші видання "Великого Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда та "Собака Баскервілів" Артура Конан Дойля.

Через два роки після смерті Чарлі Воттса деякі книги з його колекції будуть виставлені на аукціон. Крім цього, для продажу будуть доступні джазові сувеніри барабанщика.

Подію проведе широко відомий у світі аукціон предметів мистецтва й розкоші Christie's. Продаж речей, що належали Чарлі Воттсу, відбудеться 28-29 вересня у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.

Також зазначається, що поки на аукціоні лідирує підписана копія Гетсбі з орієнтовною ціною понад 250 тисяч доларів.

У продажу є пробна копія роману Евелін Во "Повернення до Брайдсхеда", яку автор надіслав друзям для коментарів у 1944 році. Пізніше Во вніс кілька змін у роман, зокрема переписав кінцівку та змінив деякі назви. Перше видання пригод Шерлока Холмса "Собака Баскервілів" підписане коментарем: "Я прогулювався по Дартмуру, перш ніж написати цю книгу".

Інші речі, які будуть представлені на аукціоні, включають рідкісні та перші видання книг Агати Крісті, П. Г. Вудхауса та Джеймса Джойса.