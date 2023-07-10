Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура Колекцію книг барабанщика The Rolling Stones виставили на аукціон

Колекцію книг барабанщика The Rolling Stones виставили на аукціон

10 липня, 2023 понедiлок
10:31
Культура The Rolling Stones випустили новий авторський альбом

Деякі книги з колекційної бібліотеки барабанщика The Rolling Stones Чарлі Воттса через два роки після його смерті виставлять на аукціон

Про це повідомляє BBC.

Зазначається. що бібліотека учасника музичного гурту "The Rolling Stones" містила десятки рідкісних видань, у тому числі підписані перші видання "Великого Гетсбі" Френсіса Скотта Фіцджеральда та "Собака Баскервілів" Артура Конан Дойля.

Через два роки після смерті Чарлі Воттса деякі книги з його колекції будуть виставлені на аукціон. Крім цього, для продажу будуть доступні джазові сувеніри барабанщика.

Подію проведе широко відомий у світі аукціон предметів мистецтва й розкоші Christie's. Продаж речей, що належали Чарлі Воттсу, відбудеться 28-29 вересня у Нью-Йорку, Лос-Анджелесі та Лондоні.

Також зазначається, що поки на аукціоні лідирує підписана копія Гетсбі з орієнтовною ціною понад 250 тисяч доларів.

У продажу є пробна копія роману Евелін Во "Повернення до Брайдсхеда", яку автор надіслав друзям для коментарів у 1944 році. Пізніше Во вніс кілька змін у роман, зокрема переписав кінцівку та змінив деякі назви. Перше видання пригод Шерлока Холмса "Собака Баскервілів" підписане коментарем: "Я прогулювався по Дартмуру, перш ніж написати цю книгу".

Інші речі, які будуть представлені на аукціоні, включають рідкісні та перші видання книг Агати Крісті, П. Г. Вудхауса та Джеймса Джойса.

  • 24 черпня 2021 року барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс помер у віці 80 років у лондонській лікарні в оточенні родини.
Світ
музика
Читайте також:
Андрій Ярмоленко, збірна України
8 липня, 2023 субота
Ярмоленко забив перший гол після повернення в "Динамо". Відео
Віталій Портников
8 липня, 2023 субота
Саміт НАТО у Вільнюсі - точно не та подія, яка може призвести до запрошення України в Альянс, - Портников
Ердоган і Путін
9 липня, 2023 неділя
"Ердоган показав своє відношення до Путіна": колишній військовий прокурор Чумак про звільнення командирів з "Азовсталі"
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.68
    Купівля 36.68
    Продаж 37.42
  • EUR
    Купівля 40.24
    Продаж 41.13
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
10 липня
10:44
Огляд
світ, міжнародний огляд
У НАТО немає одностайності щодо вступу України, американські касетні боєприпаси – яблуко розбрату. Акценти світових ЗМІ 10 липня
10:42
Готував ракетний удар по військовому шпиталю: на Миколаївщині СБУ затримала інформатора
10:30
долар євро валюта обмін
Курс валют в Україні: ціни на долар та євро 10 липня
10:11
Оновлено
на фото: будівля після російського авіаудару в Оріхові
Росіяни вдарили авіабомбою по місцю видачі гумдопомоги в Оріхові: 4 людини загинуло, 13 поранено
10:09
OPINION
Дмитро Снєгирьов
Росія лякає світ ядерною палицею напередодні саміту країн НАТО
10:08
БМП. вбиті росіяни
Розвідка Британії пояснила високу смертність російських солдатів на війні в Україні
10:03
Ексклюзив
Сергій Згурець
Оборона противника крихка, перемелювання артилерією лінії захисту - це питання часу, - Згурець
09:51
За добу Росія обстріляла 9 областей України: 4 людини загинули, 18 отримали поранення. Ситуація в регіонах
09:46
Загрозливі напрямки на півночі України міцніше прикриють інженерними загородженнями, - Наєв
09:35
Ексклюзив
Українці побачать тактичні успіхи ЗСУ на Бахмутському напрямку, - майор Кудряшов
09:21
Портрет однорукого ветерана, авторство якого було невідоме 6 десятиліть, виявився ранньою роботою художника Гейнсборо
09:17
Птахи
Близько 200 видів птахів будують гнізда з людського сміття, яке загрожує їхньому потомству, - вчені
08:52
ЗСУ
ЗСУ звільнили на Бахмутському напрямку 24 км², на півдні - 169 км²
08:45
Китай та США
Китай закликав США до "практичних дій" щодо санкцій
08:17
Іскандер-М
Вночі росіяни атакували балістикою об'єкт інфраструктури Миколаєва
08:14
Огляд
"Не дайте Україні вступити в НАТО": що готує саміт у Вільнюсі та хто проти вступу Києва до Альянсу
08:04
OPINION
Сергій Таран
Складна гра Ердогана
07:58
Інфографіка
Втрати РФ
Росія втратила в Україні 440 солдатів, 7 танків і 5 артсистем за добу, - Генштаб ЗСУ
07:53
КНДР
КНДР звинуватила літаки-розвідники США у порушенні повітряного простору й пригрозила наслідками
07:45
Курт Волкер
Волкер щодо заяви Байдена про неготовність України до Альянсу: це НАТО не готове прийняти Україну
07:42
Японія
Японію накрили аномальні зливи: щонайменше одна людина загинула
07:23
на фото: Судан
ООН попереджає про ймовірність тотальної громадянської війни у Судані
07:21
Китай
Китай відправив у космос новий експериментальний супутник
06:50
мобілізація росія, чмобікі
На полігоні Алтайського краю РФ тренуються понад 300 новобранців: серед них наркозалежні, хворі гепатитом і колишні ув'язнені
06:31
ПВК Вагнер
ISW: Рішення Путіна не ліквідовувати ПВК Вагнера ставить його у незручне становище
05:56
Франк-Вальтер Штайнмаєр
"Не можемо стояти на шляху США": Штайнмаєр підтримав рішення про передачу касетних боєприпасів Україні
05:26
Байден та Ердоган
Членство України та Швеції в НАТО та надання F-16: Байден поговорив з Ердоганом
01:10
Енергодар, ЗАЕС
Окупанти мінують критичну інфраструктуру на захоплених територіях Запорізької області, - Федоров
00:50
Затоплені автівки. Сочі, ніч з 9 на 10 липня 2023 року
Вода в транспорті, затоплені машини й звук сирени. Сочі накрило потужною зливою
00:13
Путін
Коли ЗСУ дійдуть до Криму, Путін захоче переговорів, - Зеленський
00:00
Росія
Правоохоронці з Європи попередили російську опозицію про підвищену небезпеку
2023, неділя
9 липня
23:45
Києво-Печерська лавра
Вірян Московського патріархату сьогодні до Києво-Печерської лаври пускали за паспортами
23:43
Володимир Зеленський
ЗАЕС та ядерна небезпека: Зеленський висловився про загрозу зі сторони Росії
23:22
Сергій Лавров
Очільники МЗС Туреччини та Росії провели телефонну розмову: про що говорили
23:11
Еліна Світоліна
Світоліна перемогла білоруску Азарєнку та вийшла до чвертьфіналу Вімблдону
23:04
Учасники сучасної історичної реконструкції поруч із пам'ятним знаком на полі Конотопської битви у Шаповалівці
Цей день в історії: у Конотопській битві Виговський розгромив військо московитів
22:40
Зеленський виступає на асамблеї НАТО
Зеленський ще не вирішив, чи їхати на саміт НАТО, - Стефанішина
22:36
Ексклюзив
Чубаров
На окупованій частині Херсонщини росіяни перетворюють будинки евакуйованих людей на казарми, - Чубаров
22:20
Зеленський
"Нам буде достатньо перемоги": Зеленський про подальшу підтримку США
22:19
Володимир Зеленський
Є сигнал, що в Росії може бути черговий заколот, - Зеленський
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV