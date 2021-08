Помер барабанщик Rolling Stones Чарлі Уоттс

Про це повідомляє AP.



За словами публіциста Уоттса Бернарда Доерті, музикант помер у лондонській лікарні, в оточенні своєї родини.



Уоттс приєднався до групи The Rolling Stones як барабанщик у 1963 році. Він також є автором дизайну обкладинок деяких альбомів гурту. Окрім The Rolling Stones Уоттс гастролював із власним гуртом The Charlie Watts Quintet.



Уоттс фігурує в багатьох списках найвидатніших барабанщиків в історії за версіями різних музичних видань. Так, у 2006 році він був відзначений у Залі Слави журналу Modern Drummer. З 2016 року Уоттс займав 12 місце у списку "100 найкращих барабанщиків усіх часів" за версією журналу Rolling Stone, а за версією журналу Classic Rock він посідав десяте місце.

