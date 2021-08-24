Помер барабанщик Rolling Stones Чарлі Уоттс
Барабанщик The Rolling Stones Чарлі Уоттс помер у віці 80 років у лондонській лікарні в оточенні родини
Про це повідомляє AP.
За словами публіциста Уоттса Бернарда Доерті, музикант помер у лондонській лікарні, в оточенні своєї родини.
Уоттс приєднався до групи The Rolling Stones як барабанщик у 1963 році. Він також є автором дизайну обкладинок деяких альбомів гурту. Окрім The Rolling Stones Уоттс гастролював із власним гуртом The Charlie Watts Quintet.
Уоттс фігурує в багатьох списках найвидатніших барабанщиків в історії за версіями різних музичних видань. Так, у 2006 році він був відзначений у Залі Слави журналу Modern Drummer. З 2016 року Уоттс займав 12 місце у списку "100 найкращих барабанщиків усіх часів" за версією журналу Rolling Stone, а за версією журналу Classic Rock він посідав десяте місце.
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