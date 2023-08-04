Учені виявили бактерії, що запобігають передачі малярії людям від комарів

Про це інформує BBC.

Зазначають, що виявити ці бактерії TC1, які є в навколишньому середовищі, вдалося випадково під час експерименту. Тоді колонія комарів, яку використовували для розробки ліків, не розвинула малярійного паразита і перестала бути переносником інфекції.

"Рівень інфікування комарів почав зменшуватися, тому до кінця року комарі просто не будуть заражені малярійним паразитом", - сказала докторка Джаннет Родрігес.

Вона зазначила, що як тільки TC1 потрапляють в кишківник комара, вони залишаються там на все подальше життя комахи і запобігають передачі інфекції. Так, згідно з новими даними, опублікованими у журналі Science, ці бактерії можуть зменшити кількість малярійних паразитів у комарів на 73%.

Також було з'ясовано, що комар може поглинути потрібні бактерії, якщо їх змішати з цукром. Це дає можливість обробляти цією речовиною поверхні у місцях відпочинку.

За словами дослідників, бактерії можуть стати новин інструментом для боротьби з малярією, яка щорічно вбиває 600 тис. людей. Зараз вони проводять випробування, щоб оцінити їхню безпеку в реальному світі.