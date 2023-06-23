Про це інформує Reuters.

Зазначають, що минулого року було зареєстровано 71 випадок захворювання на лихоманку денге, яка зазвичай викликає підвищену температуру та біль у м'язах, але може бути й більш серйозною. Фіксували випадки зараження переважно у Франції. У період з 2010 по 2021 роки загалом було зареєстровано 74 випадку захворювання.

Крім лихоманки, зростає також ризик захворювання на вірус Зіка, чикунгунья та на вірус Західного Нілу. Усе це пов'язане зі зміною клімату та поширенням комарів-переносників цих вірусів.

"Якщо так триватиме, ми можемо очікувати збільшення випадків і, можливо, смертей від таких захворювань, як лихоманка денге, чикунгунья та лихоманка Західного Нілу. Зусилля необхідно зосередити на способах боротьби з популяціями комарів, посиленні нагляду та застосуванні заходів індивідуального захисту", - сказала директорка Європейського центру профілактики та контролю захворювань Андреа Аммон.

Також зазначають, що поширює чикунгунью та лихоманку денге вид комарів Aedes albopictus. Він просувається далі на північ і захід Європи. Інший вид комарів, Aedes aegypti, який поширює лихоманку денге, жовту лихоманку та чикунгунью, опинився на Кіпрі минулого року і "може досягти подальших успіхів".

Водночас зазначають, що захворюваність на малярію та вірус Зіка в Європі зросла не різко або ж навіть дещо знизилася за останні роки. Але захворюваність на лихоманку денге навпаки різко зросла не лише в Європі, а й в усьому світі. Так цьогоріч хворобу вперше виявили у столиці Судану. Також Перу оголосило надзвичайний стан у більшості регіонів у зв'язку з поширенням хвороби.