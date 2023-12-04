Учені зі Швейцарії створили пристрій з ШІ, який може розпізнавати підроблене вино

Про це повідомляє The Guardian.

"Існує багато випадків шахрайства з вином, коли люди роблять якесь неподобство у себе в гаражі, друкують етикетки та продають його за тисячі доларів, - заявив професор Александр Пуже з Женевського університету у Швейцарії. - Ми вперше показуємо, що наші хімічні методи мають достатню чутливість, щоб побачити різницю".

Використовуючи газову хроматографію, вчені проаналізували 80 вин, зібраних протягом 12 років у семи різних маєтках у французькому регіоні Бордо, за допомогою якої вони досліджували вина, зібрані протягом 12 років. Цей метод зазвичай використовується в лабораторіях для розділення та ідентифікації сполук, що входять до складу суміші.

"Перше, що ми побачили, що впало нам у вічі, - це кластери, які відповідають певним шато. Це одразу підказало нам, що існує хімічний почерк, характерний для кожного шато, незалежно від врожаю, - зауважив Пуже. - Це загальна картина концентрації багатьох, багатьох молекул, яка відрізняє шато. Кожне з них - це симфонія: немає жодної ноти, яка б їх відрізняла, це ціла мелодія".

Вражає те, що розташування кластерів відображає розташування маєтків на місцевості: вина з трьох шато на північ від річки Дордонь чітко відокремлені від вин з чотирьох шато на захід від річки Гаронна.

На концентрацію сполук, що містяться у винах кожного виноробного господарства, впливає безліч факторів - від винограду і ґрунту до мікроклімату і процесу виноробства. Хоча програма відстежувала вина до правильних шато з точністю 99%, вона намагалася розрізняти врожаї, досягаючи в кращому випадку 50% точності.