Учені зі Швейцарії створили пристрій з ШІ, який може розпізнавати підроблене вино
Вчені навчили ШІ відстежувати походження вина на основі рутинних хімічних аналізів, що дозволить відрізнити підроблені вина від справжніх
Про це повідомляє The Guardian.
"Існує багато випадків шахрайства з вином, коли люди роблять якесь неподобство у себе в гаражі, друкують етикетки та продають його за тисячі доларів, - заявив професор Александр Пуже з Женевського університету у Швейцарії. - Ми вперше показуємо, що наші хімічні методи мають достатню чутливість, щоб побачити різницю".
Використовуючи газову хроматографію, вчені проаналізували 80 вин, зібраних протягом 12 років у семи різних маєтках у французькому регіоні Бордо, за допомогою якої вони досліджували вина, зібрані протягом 12 років. Цей метод зазвичай використовується в лабораторіях для розділення та ідентифікації сполук, що входять до складу суміші.
"Перше, що ми побачили, що впало нам у вічі, - це кластери, які відповідають певним шато. Це одразу підказало нам, що існує хімічний почерк, характерний для кожного шато, незалежно від врожаю, - зауважив Пуже. - Це загальна картина концентрації багатьох, багатьох молекул, яка відрізняє шато. Кожне з них - це симфонія: немає жодної ноти, яка б їх відрізняла, це ціла мелодія".
Вражає те, що розташування кластерів відображає розташування маєтків на місцевості: вина з трьох шато на північ від річки Дордонь чітко відокремлені від вин з чотирьох шато на захід від річки Гаронна.
На концентрацію сполук, що містяться у винах кожного виноробного господарства, впливає безліч факторів - від винограду і ґрунту до мікроклімату і процесу виноробства. Хоча програма відстежувала вина до правильних шато з точністю 99%, вона намагалася розрізняти врожаї, досягаючи в кращому випадку 50% точності.
- 10 листопада стало відомо, що в Україні планують запустити виноградарсько-виноробний реєстр. Це забезпечить контроль якості продукції, а також переведе послуги в електронний формат.
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