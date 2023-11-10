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В Україні планують запустити виноградарсько-виноробний реєстр для контролю якості продукції

10 листопада, 2023 п'ятниця
12:09
Економіка

В Україні планують запустити виноградарсько-виноробний реєстр. Це забезпечить контроль якості продукції, а також переведе послуги в електронний формат

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Впровадження виноградарсько-виноробного реєстру забезпечить контроль якості продукції та стане основою для перезавантаження галузі виноградарства, а також дозволить переведення публічних послуг у сфері виноробства та виноробства в електронну форму", - пояснили у відомстві.

"Метою створення реєстру як інформаційно-комунікаційної системи є збір, облік, накопичення, оброблення інформації щодо виробництва винограду, продуктів виноградарства і виноробства", - додали там.

Україна
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