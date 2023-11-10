В Україні планують запустити виноградарсько-виноробний реєстр для контролю якості продукції

Про це повідомила пресслужба Мінагрополітики.

"Впровадження виноградарсько-виноробного реєстру забезпечить контроль якості продукції та стане основою для перезавантаження галузі виноградарства, а також дозволить переведення публічних послуг у сфері виноробства та виноробства в електронну форму", - пояснили у відомстві.

"Метою створення реєстру як інформаційно-комунікаційної системи є збір, облік, накопичення, оброблення інформації щодо виробництва винограду, продуктів виноградарства і виноробства", - додали там.