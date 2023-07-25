Про це йдеться на сайті Ради.

Закон №8287 передбачає переведення обліку алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет до цифрового формату та спростить його.

Е-марка дозволить відстежувати рух цієї групи товарів від виробника/імпортера до кінцевого споживача. Це допоможе контролювати повноту та своєчасність сплати акцизного податку. Крім того, кожен громадянин може ідентифікувати продукцію та перевірити її законне походження.

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Створення Електронної системи обігу підакцизних товарів дозволить електронно спілкуватися між державними органами та суб’єктами господарювання. Це зробить процес замовлення паперових марок акцизного податку застарілим. Система автоматично розрахує та виставить рахунок до сплати за замовлені марки, враховуючи суму акцизного податку.

Що відомо про акцизні марки та сигарети в Україні

Розмови про запровадження електронної акцизної марки велися ще до повномасштабного вторгнення РФ. Зокрема, у 2020 році тодішній міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомляв, що в уряді працюють над проєктом запровадження електронних акцизних марок. Їх будуть перевіряти автоматично на касах супермаркетів, пробиваючи розміщений на марці штрихкод.

У липні минулого року в Україні тютюновими виробами визнали сигарети для нагрівання. Тож наразі передбачає заборону їх продажу неповнолітнім і заборону будь-якої реклами, стимулювання продажу чи спонсорство.

11 липня в Україні набули чинності нові обмеження щодо тютюнових виробів, зокрема вони стосуються реклами та продажу тютюнових виробів, а також відповідальності за куріння електронних сигарет у громадських місцях

Парламент 29 червня підтримав відмову від паперових акцизних марок і впровадження замість них електронних. За це віддали свої голоси 252 народні депутати.