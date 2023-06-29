Рада підтримала впровадження електронних акцизних марок

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

"Парламент підтримав у другому читанні та в цілому законопроєкт №8287, яким передбачається запровадження з 1 січня 2026 року електронної марки акцизного податку", - написав він.

За його словами, е-марка надасть можливість відстежувати рух алкоголю, тютюнових виробів, рідин для електронних сигарет від виробника/імпортера до кінцевого споживача та контролювати повноту і своєчасність сплати сум акцизного податку за такі товари.

Віднині кожен громадянин зможе ідентифікувати продукцію та перевірити легальність походження товару, зазначив нардеп.

Також законопроєктом передбачено створення Електронної системи обігу підакцизних товарів, яка забезпечить електронну взаємодію між державними органами та суб’єктами господарювання.

"Обтяжливий процес замовлення паперових марок акцизного податку піде в минуле", - зазначив Железняк.

Він уважає безперечним плюсом те, що система ще на етапі замовлення розрахує та виставить рахунок до сплати в частині сум акцизного податку за замовлені марки.