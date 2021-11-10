Учні молодших класів Києва не повернуться за парти наступного тижня, - Кличко про COVID-ситуацію в місті
Наступного тижня учні молодшої школи (1-4 класів) у Києві продовжать навчання в дистанційному форматі
Про це на брифінгу 10 листопада заявив міський голова Києва Віталій Кличко.
"Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - заявив Кличко.
Він додав, що станом на 10 листопада, в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Чотири з них – у реанімаціях - такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу.
Кличко закликав батьків відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада.
- Нагадаємо, за минулу добу у Києві виявили 1740 хворих на COVID-19, від коронавірусу померли 73 людини.
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