Учні молодших класів Києва не повернуться за парти наступного тижня, - Кличко про COVID-ситуацію в місті

Про це на брифінгу 10 листопада заявив міський голова Києва Віталій Кличко.



"Кількість хворих дітей збільшується. Тому, наступного тижня учні, зокрема, молодшої школи (1-4 класів), за парти ще не повернуться. І продовжать навчання в дистанційному режимі", - заявив Кличко.



Він додав, що станом на 10 листопада, в столичних лікарнях перебувають 85 дітей з коронавірусом та підозрою на захворювання. Чотири з них – у реанімаціях - такої кількості дітей в лікарнях не було в усі попередні хвилі вірусу.



Кличко закликав батьків відповідально і з розумінням поставитися до заходів безпеки, що запроваджує міська влада.

Нагадаємо, за минулу добу у Києві виявили 1740 хворих на COVID-19, від коронавірусу померли 73 людини.