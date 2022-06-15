Удар по місцю ремонту захопленої техніки після сюжету 1+1: російська бронемашина мала французький тепловізор Thales, - розслідування

Про це йдеться у розслідуванні незалежного центру боротьби з дезінформацією Centre for Information Resilience (CIR).

По цеху, де перебувала бронемашина, вранці 16 квітня Росія завдала ракетного удару.

"Наше розслідування встановило, що одна зі знищених російських БМД-4 містила складну тепловізійну камеру, яку розповсюджує французька збройова компанія Thales. Можливо, дорога і рідкісна російська високоточна ракета була застосована для того, щоб система не потрапила в руки українців", - припускають розслідувачі.

За 9 днів до ракетного удару канал 1+1 показав репортаж про те, як на заводі ремонтують захоплену російську бронетехніку. При цьому допуск журналістів на оборонне підприємство в умовах повномасштабного вторгнення і ракетних обстрілів стратегічних об'єктів відбувався за згодою очільника Укроборонпрому Юрія Гусєва, який особисто коментував на камеру роботу підприємства.

Попри те, що на відео було зафільмовано тільки внутрішню частину приміщення, розслідувачі продемонстрували, як з відкритих джерел за допомогою лише пошуковика Google можна було визначити точні координати цеху: за запитом про бронетанкові заводи України знайшли у відкритому доступі світлини з відповідних підприємств, у тому числі таку, на якій було зафіксовано саме те приміщення, яке 1+1 показав у репортажі. Дослідивши походження світлини і з'ясувавши таким чином, про який цех підприємства ідеться, розслідувачі подивилися його координати на мапі Google. Автори розслідування припускають, що аналогічний алгоритм могли використати окупанти для наведення ракети на підприємство.

Зафільмовану репортерами 1+1 російську БМД-4 розслідувачі впізнали на відео з трактором, який буксирував цю техніку. Як з'ясували автори розслідування, відео з трактором було зняте у Київській області західніше столиці.

"БМД-4 у розбомбленому цеху мала напис V5 і розкриває тривожну інформацію про постачання французької зброї до Росії. Робота над транспортним засобом дозволила виявити зв'язки, які свідчать про те, що він (прилад - ред.) належить французькому виробнику обладнання в російських військових активах. Докази з'явилися 21 квітня, коли український відеоблогер Павло Кащук опублікував на YouTube відео, на якому показаний той самий V5", - розповідають автори матеріалу.

Розслідувачі зазначають, що ця інформація з'явилася після того, як видання Disclose у березні повідомило, що Франція попри ембарго Євросоюзу, запроваджене після анексії Криму в 2014 році, експортувала до Росії зброю на 152 млн євро в період з 2015 по 2020 рік.

"Кащук у своєму відео показує, що на цьому танку є тепловізорна камера з "неросійською" назвою Catherine FC. Ці теплові камери виробляє Thales - компанія, найбільшим акціонером якої є французька держава. На Catherine FC у V5 є логотип Thales", - йдеться у матеріалі.

Цей тепловізор, встановлений на бронетехніку, може виявляти ціль в радіусі близько десяти кілометрів вдень і вночі.

"Це дуже високотехнологічний інструмент, який надає надзвичайно важливу тактичну перевагу", - пояснив у коментарі Disclouse колишній співробітник оборонного відділення Thales.

За твердженням Thales, "з 2014 року з Росією не було укладено жодного експортного контракту на оборонну техніку і не було жодних постачань до Росії з початку конфлікту в Україні".

Розслідувачі пояснюють, що зазначена камера дійсно була виготовлена ​​не у Франції, а у 2016 році в російському місті Вологда - у 2009 році Thales уклала угоду з російською фірмою Vomz, яка є частиною російського державного оборонного конгломерату Rostec.

"Попри санкції ЄС, Росія за підтримки Thales змогла виготовити теплові камери, якими мали бути оснащені танки, відправлені в Україну", - роблять висновок автори матеріалу.

Розслідувачі зазначають, що не можна сказати напевно, чи мали на меті окупанти завадити використанню Україною камери Catherine FC, коли завдавали ракетного удару, проте в іншому випадку ця атака залишається для них незрозумілою.

Раніше повідомлялося, що українців обурив сюжет 1+1, після якого Росія розбомбила ремонтний цех Київського бронетанкового заводу.

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