"Удари не були професійними": в МВС заявили, що напад на помічника Венедіктової імовірно був спонтанним
Заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін заявив, що напад на радника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі був не спланований
Про він сказав це в ефірі одного із телеканалів, повідомляє Укрінформ.
"Ми знайшли одного з нападників. Ним виявився 34-річний іноземець. Йому вже повідомлено про підозру в хуліганстві за частиною 4 статті 296 ККУ. Наразі ми продовжуємо розшукувати його спільників, і за нашою інформацією, вони не перетинали кордон, і саме тому є буквально справою часу, коли вони будуть затримані", - зазначив заступник міністра.
Він додав- поліція вважає, що напад не був спланованим.
"Умисел у злочинців, імовірно, виник спонтанно, і більше того, зазначу, що удари, яких завдавали правопорушники, не були професійними", - сказав Єнін.
Водночас він не підтвердив інформацію з ЗМІ, що нападники нібито спочатку запитали ім'я та прізвище постраждалого, а вже потім напали на нього, "оскільки ми говоримо про спонтанний характер нападу".
- Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, четверо невідомих осіб скоїли напад на радника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, чоловіка госпіталізували.
- Правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.77
Купівля 27.77Продаж 28.06
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе