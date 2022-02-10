"Удари не були професійними": в МВС заявили, що напад на помічника Венедіктової імовірно був спонтанним

Про він сказав це в ефірі одного із телеканалів, повідомляє Укрінформ.

"Ми знайшли одного з нападників. Ним виявився 34-річний іноземець. Йому вже повідомлено про підозру в хуліганстві за частиною 4 статті 296 ККУ. Наразі ми продовжуємо розшукувати його спільників, і за нашою інформацією, вони не перетинали кордон, і саме тому є буквально справою часу, коли вони будуть затримані", - зазначив заступник міністра.

Він додав- поліція вважає, що напад не був спланованим.



"Умисел у злочинців, імовірно, виник спонтанно, і більше того, зазначу, що удари, яких завдавали правопорушники, не були професійними", - сказав Єнін.

Водночас він не підтвердив інформацію з ЗМІ, що нападники нібито спочатку запитали ім'я та прізвище постраждалого, а вже потім напали на нього, "оскільки ми говоримо про спонтанний характер нападу".

Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, четверо невідомих осіб скоїли напад на радника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, чоловіка госпіталізували.

Правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі.