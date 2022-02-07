У Києві четверо невідомих побили помічника Венедіктової
У понеділок, 7 лютого, четверо невідомих осіб скоїли напад на радника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, чоловіка госпіталізували
Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.
"Сьогодні, 7 лютого, до поліції Києва від лікарів надійшла інформація про те, що з вулиці Тверський Тупик до медзакладу госпіталізовано чоловіка, якого побили невідомі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група", - йдеться у повідомленні.
За попередньою інформацією, до 49-річного чоловіка підійшли четверо невідомих осіб, побили його та втекли з місця події.
Наразі правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи.
У коментарі Укрінформу пресофіцер Печерського райуправління поліції Києва Оксана Тищенко повідомила, що напад скоїли на радника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі.
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