Поліція затримала одного з нападників на помічника Венедіктової

Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали, - йдеться в повідомленні.

34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується.