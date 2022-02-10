Поліція затримала одного з нападників на помічника Венедіктової
Правоохоронці затримали іноземця, якого підозрюють у нападі на помічника генерального прокурора Зураба Адеїшвілі 7 лютого в Києві
Про це повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.
Поліцейські провели першочергові слідчі дії та оперативно-розшукові заходи. У результаті одного із нападників затримали, - йдеться в повідомленні.
34-річному іноземцю оголосили підозру за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Розшук його спільників продовжується.
- Нагадаємо, у понеділок, 7 лютого, четверо невідомих осіб скоїли напад на радника генеральної прокурорки України Ірини Венедіктової, чоловіка госпіталізували.
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