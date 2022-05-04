Ударили зі стратегічних бомбардувальників РФ, двох людей поранено, – Козицький розповів подробиці ракетного удару по Львову 3 травня

Про це розповів на брифінгу голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Увечері 3 травня російські війська завдали ракетних ударів по Львову. Внаслідок цього сталися серйозні пошкодження у комунальній інфраструктурі міста, повилітали вікна в будівлях. Також виникли проблеми з електропостачанням у частині комунальної інфраструктури міста, зокрема в медичних закладах.

Як повідомив Козицький, унаслідок ракетного удару на Львівщині без електропостачання залишилося 85 тисяч домогосподарств у 12 населених пунктах. На ранок 4 травня без електрики залишаються 630 домогосподарств.

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"Стратегічні бомбардувальники РосіїТу-95 або ж Ту-160 завдали ракетного удару по Львівщині. За попередньою інформацією, зі шести крилатих ракет наші сили ППО збили над Львівщиною дві. Три влучили в електричні підстанції у Львівській області. Одна – в електричну підстанцію на Закарпатті", – сказав Козицький.Унаслідок ракетного удару обійшлося без загиблих у Львівській області. Проте є двоє постраждалих, які перебували неподалік від місць вибухів. Зараз їм надають усю необхідну медичну допомогу."У 58-річного постраждалого – тупа травма грудної клітки. Чоловік із Закарпатської області, працює водієм. У 24-річного хлопця мінно-вибухові уламкові поранення лівого стегна та лівої руки. Провели операцію та видалили осколки. Потрібна ще як мінімум одна операція, щоб видалити осколки на інших ділянках", – зазначив очільник ОВА.Він додав, що на всіх пошкоджених об‘єктах вже загасили пожежі.