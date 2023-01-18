Удень армія РФ двічі відкрила вогонь по Нікопольщині

Про це інформує Донецька обласна військова адміністрація.

"Росіяни продовжують тероризувати Нікопольщину", - пише пресслужба.

Сьогодні удень ворог двічі обстріляв населені пункти Нікопольського району. Зокрема по мирних жителях рашисти гатили з важкої артилерії.

Російські снаряди поцілили в Марганецьку громаду.

Повідомляється, що внаслідок російських атак ніхто не постраждав. Наслідки встановлюють.

Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 18 загиблих.

У ніч на 16 січня окупанти знову накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є руйнування, однак обійшлось без жертв.

Уночі 17 січня три громади Дніпропетровщини потерпали від обстрілів ворожих військ.

У ніч 18 січня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі та приватні будинки.

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