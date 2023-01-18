Удень армія РФ двічі відкрила вогонь по Нікопольщині
Удень 18 січня російські війська гатили по мирних населених пунктах Нікопольському району Дніпропетровської області
Про це інформує Донецька обласна військова адміністрація.
"Росіяни продовжують тероризувати Нікопольщину", - пише пресслужба.
Сьогодні удень ворог двічі обстріляв населені пункти Нікопольського району. Зокрема по мирних жителях рашисти гатили з важкої артилерії.
Російські снаряди поцілили в Марганецьку громаду.
Повідомляється, що внаслідок російських атак ніхто не постраждав. Наслідки встановлюють.
- Нагадаємо, у суботу, 14 січня, росіяни завдали удару по Дніпру, унаслідок чого зруйновано під'їзд дев'ятиповерхового будинку, поранено щонайменше 73 людини, 18 загиблих.
- У ніч на 16 січня окупанти знову накривали Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії. Є руйнування, однак обійшлось без жертв.
- Уночі 17 січня три громади Дніпропетровщини потерпали від обстрілів ворожих військ.
- У ніч 18 січня росіяни тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області, внаслідок чого пошкоджено лінії електропередачі та приватні будинки.
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