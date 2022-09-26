Про це інформує в телеграмі Дніпропетровська ОВА.

"У Нікопольському районі агресор знову атакував Марганець. Попередньо, там поранені 3 людини", – йдеться в повідомленні.

Відомо, що постраждали чоловіки 70, 55 та 25 років.

Також рашисти гатили по Нікополю, без постраждалих.

"Дісталося Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджені 2 будинки. Люди неушкоджені. Поцілили й по Апостолівській громаді – також без жертв", – додають у відомстві.

У Нікополі та Червоногригорівській громаді полагодили лінії електропередач, які пошкодили російські окупанти нічними обстрілами: "Світло повернули в домівки більш ніж 4 тис. родин".