Удень окупанти гатили по Дніпропетровщині: постраждало щонайменше три людини
26 вересня рашисти обстрілювали Криворізький та Нікопольський райони Дніпропетровської області, є постраждалі та руйнування
Про це інформує в телеграмі Дніпропетровська ОВА.
"У Нікопольському районі агресор знову атакував Марганець. Попередньо, там поранені 3 людини", – йдеться в повідомленні.
Відомо, що постраждали чоловіки 70, 55 та 25 років.
Також рашисти гатили по Нікополю, без постраждалих.
"Дісталося Зеленодольській громаді Криворізького району. Пошкоджені 2 будинки. Люди неушкоджені. Поцілили й по Апостолівській громаді – також без жертв", – додають у відомстві.
У Нікополі та Червоногригорівській громаді полагодили лінії електропередач, які пошкодили російські окупанти нічними обстрілами: "Світло повернули в домівки більш ніж 4 тис. родин".
- У ніч на 25 вересня окупанти випустили по трьох громадах Нікопольського району понад 170 снарядів з "градів" та ствольної артилерії.
- Вночі 26 вересня росіяни 9 разів ударили ракетами по дніпропетровських громадах, в загальній кількості було випущено 130 снарядів. У Нікополі пошкоджені майже 40 будинків й лінії електропередачі.
- 26 вересня протиповітряна оборона ЗСУ збила над Дніпропетровщиною ракету армії РФ.
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