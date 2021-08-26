УЄФА обрав кращих гравців сезону в Лізі чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.



У минулому сезоні Лігу чемпіонів виграв "Челсі", який у фіналі здолав "Манчестер Сіті".



Найкращі гравці минулого сезону за версією УЄФА:



Найкращий голкіпер сезону - Едуар Менді ("Челсі", Англія)



Найкращий захисник сезону - Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Англія)



Найкращий півзахисник сезону - Н'Голо Канте ("Челсі", Англія)



Найкращий нападник сезону - Ерлінг Холанд ("Борусія" Дортмунд, Німеччина)



Найкращий тренер сезону - Томас Тухель ("Челсі", Англія)



Найкращий футболіст сезону - Жоржинью ("Челсі", Англія)

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