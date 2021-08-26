УЄФА обрав кращих гравців сезону в Лізі чемпіонів
Під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА назвав найкращих гравців минулого сезону
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У минулому сезоні Лігу чемпіонів виграв "Челсі", який у фіналі здолав "Манчестер Сіті".
Найкращі гравці минулого сезону за версією УЄФА:
Найкращий голкіпер сезону - Едуар Менді ("Челсі", Англія)
Найкращий захисник сезону - Рубен Діаш ("Манчестер Сіті", Англія)
Найкращий півзахисник сезону - Н'Голо Канте ("Челсі", Англія)
Найкращий нападник сезону - Ерлінг Холанд ("Борусія" Дортмунд, Німеччина)
Найкращий тренер сезону - Томас Тухель ("Челсі", Англія)
Найкращий футболіст сезону - Жоржинью ("Челсі", Англія)
- 25 серпня донецький "Шахтар" зіграв внічию проти французького "Монако" та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.
- В іншому матчі плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів молдавський "Шериф" зіграв внічию проти загребського "Динамо" і сенсаційно вийшов у груповий етап турніру.
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